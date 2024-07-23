Состоялась церемония закладки киля третьего земснаряда для работы на ВКМСК в Астраханской области

В Астраханской области прошла церемония закладки киля фрезерного земснаряда проекта FPDG3, предназначенного для работы на Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК), сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики Астраханской области.

Это третье судно серии высокопроизводительных дноуглубительных судов, которое строит ООО «Стройлидерплюс» по заказу Росморпорта. Проект выполнен ООО «КБ «Флотпроект».

В мероприятии приняли участие главный инженер Астраханского филиала Росморпорта Юрий Мичуров, инженер-инспектор Российского морского регистра судоходства Виктор Кулагин, заместитель генерального директора по судостроению ООО «Стройлидерплюс» Владимир Казакбаев и другие представители завода-строителя.

Земснаряды серии отличаются высокой мощностью в своем классе. Ранее суда с подобными техническими характеристиками не проектировались и не сооружались на российских судостроительных верфях.

Суда серии представляют собой папильонажные несамоходные фрезерные земснаряды, оснащенные грунтовыми насосами. Основное назначение земснарядов — поддержание заданных глубин в морской части ВКМСК, акваториях и на подходах к морским портам Оля и Астрахань для обеспечения безопасности мореплавания.

Автономность новых земснарядов по запасам топлива, моторного масла, провизии и пресной воды составляет не менее 7 суток. Носовая и кормовая оконечности обладают подзорами с целью улучшения гидродинамических характеристик корпуса во время движения. Корпус предназначен для тяжелого круглосуточного и круглогодичного режима работы и продолжительной эксплуатации.

Головное судно серии — земснаряд «Николай Русанов» — сейчас проходит швартовные и ходовые испытания. Скоро судно передадут ФГУП «Росморпорт», и оно приступит к работам на ВКМСК.

Параллельно идет процесс изготовления корпуса второго судна серии и контрактование оборудования.

Росморпорт реализует самый масштабный за последние десятилетия проект по развитию ВКМСК для обеспечения работы международного транспортного коридора «Север—Юг».

В 2023 году предприятие обеспечило достижение проходной осадки на ВКМСК в 4,5 метра с сохранением отдельных участков одностороннего движения судов. По итогам прошлого года объем дноуглубления составил 10 млн кубометров.

В настоящее время проводятся работы, направленные на поддержание проходной осадки судов 4,5 метра, а также расширение участков с односторонним движением.