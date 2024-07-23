Потребление электричества в энергосистеме Юга выросло более чем на 20% из-за аномальной жары

Потребление электричества в энергосистеме Юга выросло более чем на 20% из-за аномальной жары, заявили в Минэнерго.

Читайте также: За блэкауты на юге России опять заплатят потребители

Об этом глава Минэнерго Сергей Цивилев поговорил с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. По данным Цивилева, энергопотребление Ростовской области из-за жары выросло на 17,5%. Общее состояние энергосистемы Юга требует увеличения генерирующих мощностей и предотвращения перегрузок оборудования.

Министр подчеркнул, что для повышения надёжности электроснабжения потребителей необходимо установить автотрансформаторы на подстанции Ростовская и ускорить ввод в эксплуатацию парогазовых установок и провести модернизацию генерирующего оборудования на Новочеркасской ГРЭС.

Напомним, Юг России столкнулся с беспрецедентными веерными отключениями электроэнергии. География блэкаутов расширилась на города Кубани, Ростовской области, Северного Кавказа и Крыма. В качестве причин множащихся аварий энергетики называют целый спектр факторов: это и вынужденная остановка энергоблока Ростовской АЭС, и аномальная жара, приведшая к повышенной нагрузке, и дефицит свободной генерирующей мощности. Ситуация уже вызвала социальные волнения в Краснодарском крае, а назвать точные сроки стабилизации электроснабжения энергетики пока не берутся. Аналитики полагают, что произошедшее заставит Минэнерго РФ пересмотреть приоритеты и увеличить инвестиции Россетей в энергосистему юга. Но заплатить за это, скорее всего, придется потребителям