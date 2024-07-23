Глава Секретной службы США подала в отставку после покушения на Трампа

Директор Секретной службы США Кимберли Читл взяла на себя ответственность за покушение на Дональда Трампа и подала в отставку.

"Священная миссия Секретной службы заключается в том, чтобы охранять лидеров нашей страны… 13 июля (день покушения на Дональда Трампа) мы не оправдали ожиданий… Как ваш директор, я беру на себя полную ответственность за это… В свете последних событий, с тяжелым сердцем я приняла сложное решение уйти с поста вашего директора",— говорится в письме Читл сотрудникам спецслужбы, Которое цитирует Коммерсант.

Заявление об отставке Читл подала на следующий день после своего выступления перед комитетом по надзору Палаты представителей США, который расследует деятельность Секретной службы. В ходе слушаний члены комитета от обеих партий обвинили ее в нежелании честно отвечать на их вопросы и предложили госпоже Читл подать в отставку. Однако тогда она заявила, что считает себя "лучшим человеком для руководства Секретной службой в настоящее время".

На 78-летнего миллиардера Дональда Трампа, участвующего в предвыборной гонке за пост президента США, 13 июля было совершено нападение во время встречи с избирателями в городе Батлер, штат Пенсильвания.

Неизвестный открыл стрельбу по Трампу спустя всего несколько минут после начала его выступления, в котором шла речь о незаконной миграции. Раздалось несколько выстрелов, после чего Трамп схватился за ухо и присел за трибуну. Вскоре его окружили телохранители и увели в машину. На лице Трампа были видны брызги крови. Трамп был доставлен в больницу и обследован. В соцсетях сделал заявление, в котором сообщил, что пуля прошла через верхнюю часть его уха, в результате ранения он потерял много крови. После обследования и оказания помощи, Трамп был выписан из больницы.

Стрелок был ликвидирован Секретной службой, под охраной которой Трамп остается как экс-президент США. По сообщению пресс-центра этого ведомства, нападавший был убит, двое зрителей ранены, один погиб. Пострадавшие в тяжелом состоянии.

Расследованием покушения занимается ФБР. Личность подозреваемого в стрельбе установлена, им оказался 20-летний Томас Крукс из Пенсильвании. Информации о подготовке покушения у ФБР заранее не было.