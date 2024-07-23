Возбуждено дело о ДТП с автобусом на Кубани, в котором пострадали 15 человек

В Краснодарском крае перевернулся автобус с тремя десятками пассажиров. Пострадали 15 человек.

Как сообщили с СУ СКР по региону, водитель рейсового автобуса, следовавшего по маршруту "Ростов-на-Дону – Геленджик", в ходе движения по автодороге "Краснодар - Верхнебаканский" в районе поселка Черноморский допустил съезд с проезжей части с последующим опрокидыванием транспортного средства. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при перевозке пассажиров.

По данным ГАИ Кубани, в автобусе находились 32 пассажира.

Оперативный штаб края сообщает, что медики центральной районной больницы обследовали 15 пострадавших. Госпитализированы двое взрослых. Погибших нет.