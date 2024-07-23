23 Июля 2024
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Экономика Новосибирская область
Фото: nso.ru

Михаил Мишустин провёл рабочую встречу с Губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым

В ходе встречи обсудили вопросы социально-экономического развития региона. Как доложил Главе Правительства РФ Михаилу Мишустину Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, драйвером роста экономики региона является обрабатывающая промышленность, прежде всего высокотехнологичных отраслей.

(2024)|Фото: nso.ru

«Приведу пример: производство малотоннажной химии – боле 14%, лекарственных препаратов – почти 18%, производство электротехники – 25%. Особенно радует производство компьютеров, электронно-оптической техники – два года подряд у нас прирост на 40% и более. Эффект импортозамещения, и здорово, что наши предприятия не только успешно отвечают на вызовы, но и пользуются возможностями сегодняшнего момента. Новосибирская область – номер один в Сибирском федеральном округе по туризму. Бурно развиваются информационные технологии и связь, большой вклад в экономику региона вносит наука. При поддержке Правительства Российской Федерации нам удается строить экономику XXI века, диверсифицированную, высокотехнологичную», – отметил глава региона.

(2024)|Фото: nso.ru

Михаил Мишустин высоко оценил успехи, достигнутые Новосибирской областью в последние годы. «Регион активно развивается, практически по всем направлениям, о которых мы договаривались, достигли большого прогресса. Радует то, что в экономике области превалирует технологичная продукция. Мы оцениваем по четырем параметрам развития, основным: это внутренний рост ВРП, это количество инвестиций, количество рабочих мест, и, соответственно, рост реальных доходов населения. По всем параметрам есть прогресс, и я хочу пожелать Вам удачи и успеха, чтобы Новосибирская область, Новосибирск прирастали новыми культурными объектами, дорогами, аэропортом», – подчеркнул Председатель Правительства РФ.

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