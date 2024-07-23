Работодателям разрешили вносить данные о военнообязанных сотрудниках через реестр воинского учета

Госдума одобрила законопроект депутата Андрея Картаполова о праве работодателей передавать военкоматам сведения о военнообязанных сотрудниках, в том числе – через создаваемый реестр воинского учета.

По действующим нормам руководители и другие должностные лица организаций, ответственные за военно-учетную работу, обязаны направлять в военкоматы необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных сотрудниках и обучающихся в течение пяти дней со дня их изменения. Для передачи таких сведений они могут использовать портал госуслуг. Новые нормы уточняют, что такие сведения в военкоматы могут направляться в том числе через реестр воинского учета.

Кроме того, с помощью реестра воинского учета руководители организаций смогут направлять в военкоматы сведения об уклонении граждан от постановки на воинский учет. По действующим нормам для направления таких сведений они могут использовать портал госуслуг.

Стоит отметить, что к создаваемому реестру и способам взаимодействия с ним есть вопросы у банков. С 1 ноября банки должны будут отказывать в кредитах уклонистам. Информация об уклонистах будет содержаться в реестре, но Минобороны не представила никакого механизма предоставления информации банкам. Таким образом, кредитные организации могут оказаться нарушителями помимо своей воли. Эксперты считают, что банки, избегая нарушений, могут просто начать отказывать в выдаче кредитов всем мужчинам призывного возраста.