Глава Тюменской области объехал Тюмень и изучил ремонт улицы и школы

Губернатор Тюменской области Александр Моор в компании главы столицы региона Максима Афанасьева совершил объезд Тюмени и побывал на различных объектах. Первая остановка – на улице Дзержинского, где глава области осмотрел ход ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия регионального значения.

Потом Моор изучил капитальный ремонт здания школы №22. В здании отремонтируют фасад, кровлю, стены, входные группы, инженерные сети, заменят двери и окна. Капремонт и благоустройство территории осуществляют в рамках регионального проекта по модернизации школ с привлечением средств федерального бюджета.

Позже Моор побывал на трансформируемой улице Ленина. Идет второй этап реализации проекта. Его цель – превратить улицу Ленина в место притяжения горожан и туристов, интегрировав участки для развлечения и отдыха. В 2024 г. строители планируют отремонтировать участки общей протяженностью 1,11 км.

Побывал губернатор и на месте строительства улично-дорожной сети в районе озера Алебашево. Его концепция была представлена на "Днях Тюменской области" в Совете Федерации в 2023 г. В квартале улиц Алебашевская – Дружбы – Мельникайте – реки Тура по нацпроекту "Жилье и городская среда" помимо проезжей части построят тротуары, велодорожки, наружное освещение, ливневую канализацию.

Моор проверил подготовку территории для строительства объектов Межуниверситетского кампуса. Готов участок под гостиницу. Он передан концессионеру в аренду. Разработана архитектурно-градостроительная концепция и проектно-сметная документация. Гостиница рассчитана на 120 мест. В ней будет 70 одноместных, двухместных и семейных номеров. На первом этаже планируют разместить кафе, на 11-м и 12-м этажах – офисы. На участке под размещение остальных объектов кампуса продолжаются работы по отсыпке. Их планируют завершить в декабре 2024 г. Идет разработка содержательного наполнения концепции кампуса, а также проектирование еще девяти его объектов.

Еще одним местом визита стал парк Константина Лагунова. Его благоустраивают с учетом мнения жителей. Дизайн-проект выбрали участники голосования на платформе 72.gorodsreda.ru. Как будет выглядеть общественное пространство, определяли почти 20 тыс. человек.