Пострадавшие при теракте в "Крокусе" подали коллективный иск к "Ингосстраху"

Люди, находившиеся с "Крокус сити холле" в момент нападения террористов, а также родственники погибших в результате атаки подали коллективный иск к страховой компании "Ингосстрах", сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

"Истцы просят суд установить факт наступления страхового случая для получения выплат по договору страхования гражданской ответственности, заключенному между АО "Крокус Интернешнл" и СПАО "Ингосстрах". Вопрос о принятии иска судом пока не решен", - сообщили в пресс-службе.