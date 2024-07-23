23 Июля 2024
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Фото: Накануне.RU

Екатеринбургский пенсионер потерял больше 300 тысяч, пытаясь сдать квартиру

Житель Екатеринбурга попался на уловки мошенника при сдаче квартиры дочери. Пожилой мужчина лишился нескольких сотен тысяч рублей.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, дочь пенсионера выставила свою квартиру на сайте объявлений для аренды и указала номер его телефона для связи с потенциальными квартиросъемщиками. Затем с уральцем связалась некая "Светлана" и заявила, что хочет арендовать квартиру. Мужчина договорился, что она переведет ему предоплату в 4,5 тысячи рублей.

"Светлана" сообщила, что у нее якобы не получается перевести деньги, и тогда пенсионер сказал ей номер своей банковской карты. Затем ему стали приходить SMS с кодами, которые он передавал собеседнице. После "Светлана" и вовсе заявила, что "случайно" перевела ему 91 тысячу рублей, и потребовала их вернуть.

Уралец поверил и через мобильное приложение стал выполнять денежные переводы на номер карты, который ему продиктовала "Светлана". Но та не успокоилась и сообщила, что к нему опять же "случайно" пришли еще 239 тысяч рублей. Потерпевший по диктовку мошенника несколькими операциями также перевел сумму на неизвестный счет. А дальше "Светлана" исчезла и перестала выходить на связь.

Коллаж, телефонный мошенник(2023)|Фото: Накануне.RU

Когда пенсионер стал разбираться что к чему, оказалось, что деньги, которые ему якобы случайно перевели, оказались его собственными накоплениями. После того, как он назвал номер своей банковской карты и коды из SMS-сообщений, аферисты мгновенно получили доступ к его счетам.

Обманутый мужчина обратился в полицию. Силовики возбудили уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

В МВД в очередной раз призывают быть бдительными. Перед заключением сделок и переводом денег нужно всегда проверять любую информацию. Не стоит принимать поспешных решений и переводить деньги незнакомцам или на неизвестные счета. И никому нельзя передавать данные карт, коды из SMS, называть логин и пароль для входа в банковское приложение.

Напомним, также мошенники стали звонить уральцам с предложением "пройти диспансеризацию", что выливается в хищение личных данных.

Теги: мошенники, квартира, аренда, пенсионер, полиция, Екатеринбург


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