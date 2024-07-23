Названо имя нового главы совета директоров Соликамского магниевого завода

В Соликамске избран глава совета директоров АО "Соликамский магниевый завод" (СМЗ). Им продолжит руководить Алексей Шеметов.

Решение принято на заседании совета директоров предприятия, уточняет "Ъ-Прикамье".

Напомним, в марте 2024 года суд изъял акции СМЗ у частных инвесторов из-за незаконной приватизации эмитента. Это первое подобное решение в истории современной России. Суд обязал брокеров списать акции со счетов владельцев бумаг. Число акционеров, у которых могут изъять акции, составляло около 2 тыс.