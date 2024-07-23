Суд отправил в психлечебницу мигранта, потушившего свечи в церкви

Суд отправил на принудительное лечение гражданина Таджикистана, потушившего свечи в церкви в Москве.

К 20-летнему мужчине применена "принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа", сообщила столичная прокуратура.

Инцидент произошел в июне в храме во имя святителя Федора Ушакова в московском Бутово. Следственный комитет сообщал, что молодой человек потушил свечи, чтобы оскорбить религиозные чувства православных верующих, после чего "применил насилие в отношении прихожанки данного храма". Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".