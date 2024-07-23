Венгрия заблокирует помощь Украине до решения вопроса с транзитом нефти

Будапешт не одобрит выделение 6,5 миллиарда евро из Европейского фонда мира в качестве компенсации странам ЕС за поставки оружия Украине, пока Киев не решит вопрос с транзитом нефти из РФ в Венгрию и Словакию.

"Потому что как бы это выглядело, если бы мы согласились выплатить 6,5 миллиарда евро, в то время как Украина угрожает безопасности нашего энергоснабжения?", - заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Сийярто сообщил, что Венгрия и Словакия инициировали запуск консультаций с Еврокомиссией, предваряющих разбирательство против Украины за остановку транзита нефти из России.

Напомним, Украина остановила транзит нефти компании "Лукойл" в Словакию и Венгрию после внесения российской компании в украинский санкционный список.