В Верхней Пышме одобрили проект застройки, которая может уничтожить озеро Балтым

Власти Верхней Пышмы утвердили постановление по планировке территории по улице Набережная в поселке Санаторный. Документ опубликован на официальном портале правовой информации Верхней Пышмы, его подписал глава городского округа Иван Соломин.

Как пишет издание 66.ru со ссылкой на активистов, мэр одобрил проект застройщика "Березовая роща", который хочет построить на территории около "Огонь пляжа" 200 четырехэтажных многоквартирных домов для заселения 1200 человек. При этом общественники и ученые, защищающие озеро Балтым, считают, что застройка прибрежной зоны может уничтожить водоем.

По данным издания, прокуратура через суд определила Балтым природным памятником, где нельзя возводить здания, но министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области еще не установило там охранную зону. Жители Санаторного полагают, что стройку пытаются успеть провести до установки охранной зоны.

Постановление по планировке территории вступит в силу после снятия обеспечительных мер, наложенных апелляционным определением Второго апелляционного суда Санкт-Петербурга от 11 июня 2024 года. Суд запретил рубить деревья и возводить дома на берегу Балтыма, пока в Свердловском областном суде идут разбирательства вокруг законности решений администрации.