Определен сменщик ушедшего на фронт главы Кондинского района Югры

На заседании думы Кондинского района Югры стало известно имя нового главы муниципалитета. Депутаты единогласно высказались за назначение на этот пост Алексея Зяблицева, до этого возглавлявшего район в качестве исполняющего обязанности.

На пост главы претендовал еще один кандидат, директор Междуреченского агропромышленного колледжа Михаил Людвигович. Претенденты были отобраны по итогам прохождения конкурсной комиссии, сформированной из представителей района и округа. Кандидаты представили депутатам собственную программу развития Кондинского района и ответили на все вопросы.

До избрания главой Кондинского района Алексей Зяблицев занимал пост заместителя главы Кондинского района. Он поблагодарил депутатов Думы за оказанное доверие и отметил, что руководство муниципальным образованием – огромная ответственность, а главная цель – сохранить достигнутое и обеспечить улучшение качества жизни населения района.

В середине июня стало известно, что теперь уже экс-глава района Андрей Мухин досрочно сложил полномочия, чтобы отправиться в зону проведения специальной военной операции.