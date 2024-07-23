Госдума одобрила новый порядок высылки мигрантов

Госдума сразу во втором и третьем чтении одобрила новый порядок высылки мигрантов. Его будут применять к тем, кто нарушил в России закон, а также находится в стране незаконно.

В отношении таких лиц могут быть введены различные ограничения, например, запрет на покупку недвижимости и транспорта, на управление машиной, на свободное перемещение по территории России, вступление в брак, открытие новых счетов в банках. Попавший под санкции мигрант сможет снимать наличными только до 30 тыс. руб. в месяц.

Данные тех, кто подпадет под режим высылки, будут содержаться в специальном реестре контролируемых лиц. К этапу второго чтения депутаты уточнили, что сведения о мигранте будут размещаться на официальном сайте оператора этого реестра в открытом доступе. Вести реестр будет МВД.

Кроме того, сокращаются сроки временного пребывания мигрантов в России. Если сейчас они могут находиться в стране не более 90 суток в течение полугода, то поправками еще на этапе первого чтения было установлено, что 90 дней мигрант сможет находиться в стране в течение года.