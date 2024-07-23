Мосгорсуд отменил приговор по одному из первых дел о дискредитации армии

Мосгорсуд как апелляционная инстанция отменил приговор районного суда по делу Семиеля Веделя (он же Сергей Клоков). Уроженца украинского города Буча и бывшего сотрудника МВД России одним из первых осудили по статье о дискредитации армии. В СИЗО Ведель находился с 2022 года, семь лет колонии ему назначили на суде в 2023 году.

Уголовное дело в порядке ст. 237 УПК РФ возвращено прокурору для устранения недостатков, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Защита Веделя настаивала на том, что состава преступления нет: подсудимый говорил о военных действиях в частном, конфиденциальном разговоре, а известно о нем силовикам стало из-за того, что на телефоне мужчины была установлена прослушка.