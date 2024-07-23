Мошенники стали звонить уральцам с предложением "пройти диспансеризацию"

Жителям Свердловской области стали звонить мошенники под видом сотрудников поликлиник и страховых компаний. Уральцам предлагают пройти диспансеризацию или записаться на прием по телефону, что выливается хищение личных данных.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу со ссылкой на департамент информполитики региона, в разговоре злоумышленник узнает у потенциальной жертвы, когда именно ей удобной пройти обследование. По "удачному стечению обстоятельств" именно в этот день есть свободное окно. Для записи же необходимо только назвать код из СМС.

Заполучив код, мошенники входят в личный кабинет на "Госуслугах", где содержатся данные доверчивого уральца. С помощью них злоумышленники могут оформить на имя потерпевшего кредиты и займы или вымогать деньги у его родственников.

Напомним, что аналогичную схему мошенники сейчас проворачивают и с жителями Академического района Екатеринбурга. Актуальной она стала, как только анонсировали скорое открытие новой поликлиники. "Врачи" и "сотрудники медучреждения" предлагают заранее прикрепиться к поликлинике, для чего также необходимо назвать код из СМС.

Уральцев просят не называть звонящим никаких цифр и не переходить по сомнительным ссылкам. Новая поликлиника на Академика Парина будет принимать жителей только после открытия, дата которого еще не известна.