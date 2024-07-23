Ситуация с топливом в России не улучшилась: с августа возвращается запрет на экспорт бензина

В России с 1 августа вновь начнет действовать запрет на экспорт бензина. Перерыв в этом запрете действовал в июле. Правительство также рассматривает возможность запрета экспорта в сентябре и октябре этого года, сообщил журналистам вице-премьер российского правительства Александр Новак.

"Мы исходим из баланса спроса и предложения, обеспечения внутреннего рынка, в первую очередь, чтобы он был обеспечен, и анализируем. Если действительно мы будем видеть, что на сентябрь - октябрь потребуется продолжение запрета поставок на экспорт бензина, то это решение будет принято", - цитирует Новака ТАСС.

Ранее Новак говорил, что рынок топлива России остается стабильным, однако он чувствительно реагирует на объемы предложения бензина Аи-95.