Журналиста Зыгаря* заочно приговорили к 8,5 годам колонии за фейки о ВС РФ

Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8,5 годам колонии писателя и журналиста Михаила Зыгаря* по делу о фейках о российской армии.

Ему вменяют пункт "д" части 2 статьи 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической, идеологической, расовой ненависти), сообщает РИА Новости.

В марте против Зыгаря* было возбуждено уголовное дело за фейки о российских военных. По версии следствия, в июне 2022 года журналист на личной странице "Вконтакте" опубликовал пост о событиях в Буче с заведомо ложной информацией о действиях ВС РФ.

Минюст России включил Зыгаря* в реестр СМИ-иноагентов в октябре 2022 года. В том же году журналист уехал из России в Германию. По данным СМИ, он живет в Берлине.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента