В Первоуральске мужчина вышел с ножом во двор, где проводился детский праздник

В Первоуральске поведение местного жителя в собственном дворе привело к уголовному делу. Мужчине не понравилось, что под его окнами проводят детский праздник, из-за чего он вооружился, предположительно, ножом и вышел на разборки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, инцидент произошел 22 июня во дворе дома по улице Емлина. По версии следствия, мужчина вышел во двор с предметом, похожим на нож, и стал проявлять агрессию к окружающим. Свое поведение он объяснял недовольством тем, что во дворе был устроен праздник для детей с аниматором и музыкой. Хотя родители собравшихся детей и уверяли соседа, что не нарушают его прав, проводя праздник днем, тот продолжал вести себя агрессивно и громко матерился.

Спустя время местным жителям все же удалось успокоить буйного соседа

Следствием возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ "Хулиганство". В настоящее время следователем СКР по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных мероприятий: следователи выясняют обстоятельства произошедшего, а также занимаются сбором доказательственной базы.