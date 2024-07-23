Вблизи Тобольска перекрыто движение из-за столкновения грузовика и легковушки

Вблизи Тобольска произошла авария, из-за которой пришлось перекрывать движение по трассе Тюмень – Ханты-Мансийск.

По данным ГИБДД Тюменской области, 35-летний водитель большегруза "Фредлайнер" не учел скорость движения и безопасную дистанцию. Тормозя, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Ниссан Кашкай". В результате ДТП травмы получили 31-летняя водитель и 23-летняя пассажирка автомобиля "Ниссан", они находятся в больнице.

Движение ограничено. Легковой транспорт объезжает место аварии через поселок Прииртышский. Обстоятельства происшествия выясняют.