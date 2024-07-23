Екатеринбургская компания "Энергомост" задолжала своим сотрудникам 80,4 миллиона рублей

В Екатеринбурге компания ООО "ЭСК "Энергомост" задолжала более 80,4 млн рублей перед 2 тыс. 433 своими сотрудниками. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Многомиллионный долг по зарплатам образовался только за первую половину июня 2024 года. В отношении компании возбудили административное дело по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ "Неполная выплата в установленный срок заработной платы и других выплат", по результатам рассмотрения которого организация была оштрафована на 30 тыс. рублей.

Помимо этого, прокуратура внесла гендиректору ООО "ЭСК "Энергомост" представление об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которого весь долг перед сотрудниками компании был погашен.