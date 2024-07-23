Госдума в десятки раз повысила пошлины за подачу судебных исков

В Госдуме со скандалом приняли поправки в так называемый налоговый пакет законопроектов. Ко второму чтению было внесено 96 поправок, все их комитет ГД по бюджету и налогам предложил одобрить.

Вопросы и недовольство вызвала лишь одна поправка – о повышении судебных пошлин. Никаких намеков на повышение в первом чтении не было. В итоге коммунисты и "Справедливая Россия – За правду" (92 голоса) не поддержали пакет во втором чтении, но 313 голосов "единороссов" хватило для прохождения документа.

Вызывавшая обсуждение поправка в разы (и даже в десятки раз) повышает различные судебные пошлины. За некоторые ранее бесплатные услуги вводится плата.

"Существенно увеличивается госпошлина за судебные иски. Это ограничивает права граждан и создает дополнительные расходы для госорганов. Например, госпошлина за исковое заявление по имущественным искам увеличивается в три раза. Мы посылаем все время людей в суд: оспаривать штрафы, тарифы, платежки. Вопрос абсолютно не просчитан. У нас вся система ЖКХ построена на том, что все решает суд. Такой вопрос требует отдельного, детального обсуждения по каждому виду пошлины. А ссылка на то, что госпошлина не покрывает судебные расходы, это просто глупость", - считает независимый депутат Оксана Дмитриева.

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов, представляющий в Госдуме автора законопроекта (правительство) высказал такую логику, от которой становится не по себе: мол, судебная тяжба сейчас стоит не менее ста тысяч рублей, так что плюс-минус пять тысяч – не страшно. Эта логика особенно забавна в свете того, что этот же пакет закнопроектов с налоговой реформой подает надбавку, например, классному руководителю на те же пять тысяч как существенную прибавку.

"Госпошлина – это один из видов расходов, которые нести истец. А ему еще надо нанять юристов, и это стоит около 100 тыс. руб., так что госпошлина будет занимать от этих расходов несколько процентов. Мы просто выводим уровень софинансирования просто на показатели 2014-2015 гг." – заявил Сазанов.

"Единоросс" и глава комитета ГД по налогам и бюджетам Андрей Макаров считает, что низкие пошлины позволяют людям сутяжничать: "Если человек суд выиграет, ему деньги эти вернутся от ответчика. Это не потерянные навсегда деньги. Судебные пошлины не менялись 15 лет. При таких низких пошлинах суд становился инструментом манипулирования. За время суда можно выводить имущество, прятать деньги. Речь идет о соблюдении баланса интересов".

Оппозиционные депутаты были против. Представитель КПРФ Алексей Куринный отметил, что "такие изменения вносятся во втором чтении, чтобы избежать общественного обсуждения". "Речь идет о нарушении Конституции России. Вводится имущественный ценз на обращение в судебные органы. А вы с гражданами обычными это обсудили? Законопроект – антинародный. Он ограничивает базовое право людей на правосудие".

Его коллега из СРЗП Валерий Гартунг согласен: "Государству нужны деньги, надо их собирать, но не таким способом. Это оброк. Госпошлина повышается в несколько раз быстрее, чем растет прожиточный минимум. Как вы это людям объясните? Кто мешал это правительству внести в законопроект в первом чтении? Они используют эти лазейки, чтобы избежать обсуждения общественного. Такого рода законы должны проходить общественное обсуждение".

Макаров попытался парировать, но получилось крайне неоднозначно: "С каждым отдельно надо обсудить? На митинге надо обсудить, где? В 90-е со старушками предлагали обсуждать. <…> Кстати, оброк тоже с населением никогда не обсуждался. Мы обсуждали это с Верховным судом, с бизнес-объединениями, с профессиональными объединениями". Простых граждан Макаров не перечислил.