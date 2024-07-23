Картаполов: Ответственность для участников СВО не затронет гаджеты для боевой работы

В поправках о дисциплинарной ответственности за использования гаджетов военнослужащими в зоне СВО речь не идет о гаджетах, используемых для боевой работы, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

"В сети появились поспешные комментарии относительно законопроекта о дисциплинарной ответственности участников СВО", - написал он в своем Telegram-канале. Картаполов пояснил, что нормы не коснутся гаджетов, используемых для боевой работы. По его словам, законопроект направлен на обеспечение безопасности военнослужащих и подразделений.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Запорожья Дмитрий Рогозин раскритиковал законопроект о дисциплинарных арестах участников СВО. В нем предлагается отправлять военных под стражу в случае использования смартфонов, "в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации".