23 Июля 2024
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На Урале показали трофейную технику НАТО

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Фото: Олег Ковалюк, Софья Антипова

На фестивале "Лето с РМК" в Екатеринбурге рассказали о "культуре меди"

На фестивале "Лето с РМК", который сейчас проходит в Екатеринбурге, Дню металлурга и меди посвятили целую серию тематических мероприятий.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Русской медной компании, программа стартовала в четверг с лекции директора Уральского геологического музея УГГУ Дмитрия Клейменова "Сокровища каменного пояса". Эксперт рассказал об уральских драгоценных и поделочных камнях, о технологиях добычи меди и медных рудах, а также о том, как за тысячелетия сформировались месторождения полезных ископаемых на Урале.

Фестиваль "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Олег Ковалюк, Софья Антипова

Фестиваль "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Олег Ковалюк, Софья Антипова

В пятницу на площадке представили выставку "Культура меди", ознакомиться с ней можно было все выходные. Гости фестиваля узнали о самых необычных и интересных объектах науки, культуры, искусства и архитектуры, созданных из меди или с ее участием. Выставка рассказывает о Малахитовом зале Государственного Эрмитажа, медных звездах Московского Кремля, громоотводах, медном голубе Исаакиевского Собора, украшениях из медного сплава – мельхиора, медной посуде и многом другом.

Фестиваль "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Олег Ковалюк, Софья Антипова

Фестиваль "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Олег Ковалюк, Софья Антипова

Вечер пятницы собрал рекордное количество горожан на фестивале – на сцене площадки "Лето с РМК" выступил камерный оркестр B-A-C-H с программой "Музыка кино". Музыканты под руководством дирижера Николая Усенко играли композиции из культовых фильмов – от изысков французского кино до пугающих кадров полотен Хичкока, от вальса из советского фильма "Война и мир" до композиций из современных блокбастеров.

Фестиваль "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Олег Ковалюк, Софья Антипова

А в субботу рукодельницы продемонстрировали творческое применение меди. Из медной проволоки, бисера и бусин участники мастер-класса сделали современные стильные украшения.

Фестиваль "Лето с РМК" в Екатеринбурге(2024)|Фото: Олег Ковалюк, Софья Антипова

Фестиваль "Лето с РМК", посвященный 20-летию Русской медной компании, объединяет творческие и волонтерские инициативы, спортивные и благотворительные проекты компании, а также в легкой и доступной даже ребенку форме показывает, как добывается медь. Площадка работает на набережной реки Исеть в самом центре Екатеринбурга между улицами Добролюбова и Горького. Вход на все мероприятия свободный, но количество мест на тренировки и мастер-классы ограничено. Зарегистрироваться на мастер-классы и узнать подробности о проекте можно на сайте.

Теги: Лето с РМК, медь, фестиваль, программа, Екатеринбург


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