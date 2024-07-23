В Перми узник реабилитационного центра отсудил компенсацию

В Перми краевой суд согласился с доводами истца, заявившего об истязаниях во время пребывания в реабилитационном центре. Учреждение должно будет выплатить ему компенсацию.

В своем иске пермяк указал, что его незаконно удерживали в здании реабилитационного центра. Родственники поместили его туда в состоянии алкогольного опьянения на основании договора на оказание услуг по его реабилитации и социальной адаптации. Пока истец жил в центре, его оскорбляли, унижали, заставляли смотреть фильмы про наркоманов, читать тематическую литературу, делать зарядку, мыть туалет и так далее. Самостоятельно покинуть территорию центра мужчина не мог, так как мобильный телефон, паспорт и деньги у него забрали. Он требовал вернуть его личные вещи, но получал отказ.

Как оказалось, центр не разработал для данного пациента индивидуальную программу, а также не объяснил мужчине, что договор можно расторгнуть, написав заявление. Пермский районный суд взыскал с индивидуального предпринимателя (реабилитационного центра) компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. руб., а также штраф в 150 тыс. руб. Региональная инстанция оставила решение в силе, сообщает Пермский краевой суд.