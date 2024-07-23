Госдума ввела уголовное наказание за пропаганду наркотиков в музыке, кино и литературе

Госдума одобрила в третьем, окончательном чтении введение административной и уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, соцсетях, музыке, кино, литературе и т.д. До сих пор за пропаганду наркотиков предусматривалась только административная ответственность.

После вступления нового закона в силу за пропаганду наркотиков можно будет получить до двух лет лишения свободы. Штрафы составят до 600 тыс. руб.

"Борьба с наркотиками должна вестись законными, конституционными способами. А этот закон вводит уголовное наказание для лица, если оно уже во второй раз нарушает закон. При этом первое нарушение не расследуется", - заявил представитель коммунистов Юрий Синельщиков. КПРФ не поддержала законопроект при голосовании.

Стоит отметить, что законопроект перед принятием в третьем чтении возвращали во второе, чтобы внести поправку по просьбе правительства. Поправка переносит вступление закона в силу на 1 сентября 2025 года. Этим очень возмущался депутат –"единоросс" Султан Хамзаев, он считает, что за пропаганду наркотиков надо наказывать как можно скорее, но его опасения не были учтены.