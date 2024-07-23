СМИ: Харрис избегает вопросов о состоянии и местонахождении Байдена

Вице-президент США Камала Харрис не отвечает на вопросы, касающиеся состояния здоровья президента Джо Байдена и его местонахождения, сообщает Fox News.

Телеканал несколько раз отправил вице-президенту соответствующие запросы. Харрис оставила без ответа вопросы о том, знает ли она, где находился Байден в последние несколько дней и контактировали ли они. Также вице-президент не сказала, уверена ли она, что Байден в настоящее время способен исполнять обязанности главнокомандующего.

21 июля на странице Байдена появилось сообщение, что он выходит из президентской гонки. Но сам он с тех пор не появлялся на публике. Было сообщено, что он на самоизоляции из-за положительного теста на ковид. Однако многие в США считают очень подозрительным то, что Байден заявил о важнейшем решении - снятии с выборов - не на камеру, а в форме поста.

На прореспубликанском телеканале Fox News тоже возмущены отсутствием Байдена. Ведущий Брет Байер отметил, что что в 1968 году Линдон Джонсон объявил о своем отказе баллотироваться на второй срок из Овального кабинета. Но Байдена никто не видел, и от этого как-то не по себе. Дошло до того, что конгрессвумен Лорен Боберт потребовала от президента США Джо Байдена предоставить доказательства того, что он жив.