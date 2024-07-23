Госдума сняла с постов вице-спикера и двух председателей комитетов

Госдума сняла с поста вице-спикера палаты "единоросса" Сергея Неверова. Также своих постов лишились депутаты Павел Завальный (возглавлял комитет ГД по энергетике) и Дмитрий Свищев (был председателем комитета ГД по спорту и физической культуре).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя это решение, заявил: "Постановления эти (о снятии – прим. ред.) касались депутатов, занимающих руководящие должности. Мы эту процедуру и дальше будем реализовывать, когда необходимо повысить качество работы и эффективность руководителей комитетов".

"Осенью на освободившиеся места председателей комитетов мы рассмотрим кандидатов, предложенных фракциями. Если изберутся [в Госдуму] коллеги из правительства (бывшие члены правительства РФ – прим. ред.) – можно только поприветствовать, потому что в правительстве работают эффективные, профессиональные кадры", - считает Володин.