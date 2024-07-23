23 Июля 2024
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Новую детскую поликлинику в Екатеринбурге строят по графику

Строительство новой поликлиники детской городской клинической больницы №9 в Железнодорожном районе Екатеринбурга идет по графику. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс".

В августе на объекте завершат монолитные конструкции и приступят к кровельным и кладочным работам, устройству наружных инженерных сетей. Четырехэтажное здание площадью 7,5 тысяч квадратных метров возводится в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Все работы "под ключ" выполняет компания "Атомстройкомплекс", имеющая высокие компетенции и опыт в сфере проектирования и строительства медицинских объектов. По условиям контракта поликлиника будет готова летом 2025 года.

Центральный вход в новую поликлинику расположен со стороны улицы Готвальда, к нему проложат пешеходные дорожки от светофора и остановки. Все пространство перед главным входом в поликлинику – пешеходное, проектом предусмотрен заезд только для спецтехники. Такое решение обеспечит максимальную безопасность посетителям с маленькими детьми, чей маршрут не будет пересекаться с траекторией движения автомобилей. Для заезда на личном автотранспорте и его парковки предусмотрено пространство со стороны улицы Одинарки.

Строительство новой детской поликлиники ДГКБ №9 в Железнодорожном районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Эффективной маршрутизации пациентов в проекте уделено особое внимание: здание спроектировано таким образом, чтобы исключить пересечения маршрутов персонала и пациентов, здоровых и заболевших детей. Так, для неотложной помощи предусмотрен фильтр-бокс на первом этаже, куда пациенты с симптомами смогут попасть с улицы, минуя центральный вестибюль – здесь их будут принимать дежурные врачи.

Строительство новой детской поликлиники ДГКБ №9 в Железнодорожном районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

Поликлиника будет обслуживать 25 педиатрических участков в две смены. В здании также разместятся клинико-диагностическая лаборатория, отделения лучевой диагностики, восстановительного лечения, кабинеты функциональной диагностики и узких специалистов. На первом этаже предусмотрены игровые зоны для детей, интерьер поликлиники выполнен в светлых тонах. Отделку и оснащение, в том числе, установку крупногабаритного оборудования, выполняет "Атомстройкомплекс".

Строительство новой детской поликлиники ДГКБ №9 в Железнодорожном районе Екатеринбурга(2024)|Фото: пресс-служба компании "Атомстройкомплекс"

"И строительство, и отделка медицинских учреждений имеют значительные особенности. Финишные отделочные материалы должны быть стойкими к дезинфицирующим средствам и влажной обработке. К некоторым медицинским помещениям предъявляются дополнительные требования. Например, в отделении лучевой диагностики при отделке рентгеновских кабинетов предусмотрена баритовая штукатурка стен, рентгенозащитные двери и смотровые окна. В новой поликлинике будет установлен современный цифровой рентген, который уменьшит лучевую нагрузку на маленьких пациентов и сократит время проведения процедуры", - рассказала руководитель проектов компании "Атомстройкомплекс" Светлана Горбанева.

За почти три десятилетия работы "Атом" стал признанным экспертом по проектированию и строительству объектов социальной инфраструктуры, в том числе, передовых медицинских объектов. В этом году в Академическом откроется новая 9-этажная взрослая поликлиника центральной городской клинической больницы №6, построенная "Атомом". Также в портфолио компании такие знаковые медицинские объекты, как Областной перинатальный центр ОДКБ №1, Центр медицины катастроф, Екатеринбургский медицинский научный центр Роспотребнадзора, несколько подразделений НМТК "Микрохирургия глаза" и другие медучреждения.

Теги: Атомстройкомплекс, поликлиника, строительство, Екатеринбург


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