Mash: Следственные действия проходят в парке "Патриот"

Следственные действия идут в парке "Патриот" в Московской области, сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, во вторник в военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ прибыли несколько машин с оперативниками.

Работа правоохранителей в "Патриоте" может быть связана с делом в отношении экс-замминистра Минобороны РФ Тимура Иванова. Как уточняет Mash, он был одним из тех, кто курировал строительство парка.

Иванова обвиняют в получении взятки, денежный эквивалент которой превышает 1,1 млрд руб. Бывший заместитель министра обороны находится в СИЗО "Лефортово". Ранее ему продлили арест до 23 сентября. Аналогичное решение суд вынес и в отношении предполагаемого сообщника Иванова - бизнесмена и директора компании "Волжский берег" Сергея Бородина. В июне Иванов был освобожден от должности замминистра обороны России.