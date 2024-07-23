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Фото:Накануне.RU

Свердловский депутат раскритиковал коллег в Госдуме, выступающих против смартфонов на СВО

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов раскритиковал законопроект своих коллег, выступающих против использования смартфонов российским военными СВО. По его словам, смартфоны, как и другая техника, уже "глубоко интегрированы в ткань современной войны". А потому нужно адаптироваться к объективным требованиям технического прогресса и налаживать в войсках оперативное снабжение электроникой. Ведь именно та армия, которая быстрее это сделает, и победит.

"Мы ежедневно общаемся с теми, кто на фронте: от рядовых военнослужащих, до командиров взводов и заканчивая армейскими руководителями. Сегодня обсудил с ними эту тему. Все в один голос говорят: "Хватит заниматься ерундой", - передает слова военных Иванов.

Депутат уверен, что не стоит ориентироваться на стандарты прошлого века. В сегодняшних реалиях от командиров регулярно поступают запросы на рации, планшеты, ноутбуки, вайфай-мосты и прочее оборудование, которое идет на передовую. Через эти гаджеты происходит взаимодействие между подразделениями, по закрытым чатам поддерживается оперативная связь, работают электронные карты и БПЛА.

"Заберите ее, и фронт посыплется. Посадите на "губу", тех, кто ею пользуется – воевать будет некому. Опасения, что эта техника используется как-то не так, считаю сильно преувеличенными. Конечно, везде есть "неумные", кто пользуется смартфоном небезопасно. И за это они от своих же получают по хребту. Но это скорее исключение. В тех полках, с кем я общаюсь, замполиты и контрразведка свое дело делают, просвещают и контролируют", - написал Иванов в своих соцсетях.

Он добавил, что по мнению военнослужащих, подобный законопроект в лучшем случае не будет работать, а в худшем - отдалит нашу победу.

Теги: Иввнов, Госдума, СВО, смартфон, законопроект


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