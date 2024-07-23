МИД РФ: Ответ на перечисление Украине доходов от активов России будет жестким

В МИД РФ заявили, что ответ России на перечисление Европой доходов от российских активов в пользу Украины будет очень жестким.

"В межведомственном формате по каждому пункту будет приниматься решение как отвечать, - приводит РИА Новости слова официального представителя министерства Марии Захаровой. - Естественно, в национальных интересах будем действовать, они это почувствуют".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва будет прорабатывать возможность юридического и правового преследования тех, кто имеет отношение к решению конфисковать активы России. "Подобные воровские действия не могут оставаться без взаимности", - сказал представитель Кремля.

Как стало известно ранее, Евросоюз направит первый транш в €1,4 млрд из доходов от активов России Киеву в начале августа. Как заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, средства будут направлены на финансирование покупки средств противовоздушной обороны и снарядов для артиллерии, а также для размещения заказов у украинской военной промышленности.