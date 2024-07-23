Вице-спикер Госдумы Неверов объяснил решение "уйти" со своего поста

Бывший руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов объяснил, почему "уходит" с поста вице-спикера палаты. Оказывается, он хочет понижения в должности ради работы в комитете по делам национальностей.

"Хочу [работать] в комитете по делам национальностей, по крайней мере, буду туда проситься", - цитирует Неверова ТАСС.

Есть, впрочем, альтернативная версия, согласно которой пост Неверова освобождается "под" Викторию Абрамченко. Бывшему вице-премьеру российского правительства не нашлось места в обновленном кабинете министров, но ее выдвинули от "Единой России" на довыборах депутатов Госдумы.