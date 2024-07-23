В Перми назначена дата рассмотрения жалобы на приговор экс-главе УФССП

Пермский краевой суд вскоре рассмотрит жалобу на приговор, который Пермский райсуд вынес по уголовному делу бывшего руководителя регионального управления федеральной службы судебных приставов Игоря Кожевникова.

По данным карточки на сайте инстанции, рассмотрение начнется в 11.00 9 августа в кабинете 421.

Напомним, по версии следствия, Кожевников в 2017-18 гг. вместе другим должностным лицом получил в качестве взяток более 15 млн руб. Также экс-глава управления, согласно материалам дела, организовал преступную схему, где с помощью подложных документов соучастники беспрепятственно взыскали и перечислили почти 3 млн руб. с лицевого счета регионального УФССП на банковские счета подконтрольных физических лиц – номинальных взыскателей по таким исполнительным производствам. Всего общая сумма незаконно выведенных должностными лицами денег составила свыше 222 млн руб.

В итоге Кожевников за многочисленные коррупционные преступления получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в 15 млн руб. В июне 2024 г. Седьмой кассационный суд в Челябинске решил, что Пермский краевой суд повторно рассмотрит жалобу на приговор Пермского районного суда по уголовному делу Кожевникова.