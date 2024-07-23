В свердловской полиции отчитались о борьбе с преступностью в 2024 году

В свердловском Главке МВД подвели итоги борьбы с преступностью в первом полугодии 2024 года. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь полицейского ведомства Валерий Горелых.

По его данным, в начале двухдневной коллегии первые лица отделов полиции продемонстрировали собственные навыки умения владеть табельным оружием и нормативной базой в сфере правоохранительной деятельности. Затем в рамках совещания состоялся откровенный разговор о состоянии дел по защите интересов граждан от криминальных посягательств. В качестве почетных гостей на мероприятие пришли губернатор Евгений Куйвашев, глава УрЮИ Павел Капустюк и руководитель транспортной полиции Александр Востриков. Коллегия проходила под председательством начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенанта Александра Мешкова.

Собрание началось с торжественной церемонии награждения наиболее отличившихся в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений сотрудников. Находившимся в зале был продемонстрирован фильм пресс-службы полицейского Главка под названием "Найдены. Живы" об успешной июньской широкомасштабной операции по поиску двух заблудившихся в лесу около Байкалово детей. Все, кто оказывал тогда содействие органам внутренних дел, были поименно названы. Под аплодисменты им вручили благодарственные письма губернатора и почетные грамоты начальника ГУ МВД области.

В числе награжденных оказались глава Слободо-Туринского муниципального района Валерий Бедулев, представители добровольческих спасательных отрядов "Прорыв", "ЛизаАлерт" и "Град 74" Наталия и Николай Волковы, Евгений Зиганшин, Сергей Клецин, Мария Кондратенко, Наталья Янсон, Анна Князева, Сергей Никитин, а также волонтеры ЧОП регионального предприятия "РМК- безопасность" Данис Закирьянов, Виктор Крылов, Евгений Садритдинов, Владимир Сусол, Игорь Греков и Вадим Хасанов.

Затем с подробным докладом о состоянии дел в сфере правопорядка выступил начальник штаба полковник Станислав Каргаев. Он отметил, что в отчетном периоде гарнизоном принимался комплекс мер, направленных на повышение эффективности противодействия современным угрозам. Залогом успешной реализации поставленных задач стало тесное взаимодействие с коллегами из ФСБ, СКР, прокуратуры, Росгвардии и другими силовыми ведомствами, органами исполнительной, законодательной власти и местного самоуправления. Это позволило не допустить обострения оперативной обстановки на вверенной территории.

В минувшем полугодии обеспечен правопорядок при проведении около 6 тысяч мероприятий общественно-политической, культурно-массовой и спортивной направленности, в которых приняло участие более 1 млн 900 тысяч человек. За этот период поставлено на учет 24 тысячи 241 преступление, что на 3,4% меньше прошлогоднего показателя.

По общей регистрации противоправных деяний регион занимает 11-ю строчку после Москвы, Краснодарского края, Московской области, Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Челябинской, Ростовской и Самарской областей, республики Башкортостан и Красноярского края. Уровень преступности в области (на 100 тысяч жителей) остается одним из самых низких среди крупных субъектов РФ.

С начала года сократилось количество изнасилований (57; -21,9%), грабежей (247; -20,8%), краж (6310; -20,5%), в том числе квартирных (135; -32,5%) и транспортных средств (64; -48,0%). Снижено на 28,5% (5466) уличных преступлений и на 37,2% (2456) – в общественных местах. Расследовано более 13 тысяч преступных деяний. Раскрываемость грабежей составляет 95,0%, краж 55,2%, в том числе из квартир 88,5%, с банковских счетов 69,2% и транспорта 53,1%, убийств и изнасилований – 100%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом – 98,4%. За совершение преступлений установлено 10 тысяч 483 подозреваемых, 1807 из них женщины, безработные – 78.

Раскрыто 671 преступление прошлых лет, в том числе 18 убийств, 11 фактов тяжкого вреда здоровью, 4 изнасилования, 7 разбоев, 15 грабежей и 327 краж. Найдены 425 обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, скрывавшихся от следствия и суда. Установлен 91 без вести пропавший. Идентифицирована личность 10 неопознанных тел. Пресечена деятельность 204 лидеров и активных участников организованных групп и преступных сообществ, в том числе 12 входящих в составы этнических группировок.

В 2024 году практически каждое третье зарегистрированное преступление совершено в сфере IT-технологий (+13,8%; 8061). Каждый пятый пострадавший – пенсионер (934; -15,5%; всего 4459 потерпевших). Доверчивые жители региона перевели преступникам 1,7 млрд рублей.

К уголовной ответственности привлечено 279 лиц за совершение преступлений экономической и коррупционной направленности категории тяжкие и особо тяжкие (+18,7%). Задокументировано 32 факта легализации доходов, полученных преступным путем (+33,3%). Приняты меры по возмещению ущерба пострадавшим на сумму свыше 1 миллиарда 600 миллионов рублей.

Активизирована работа по борьбе с "черными лесорубами". Сыщиками выявлено 56 фактов незаконной рубки леса. Изъято более 124 килограммов наркотических веществ. К уголовной ответственности привлечено 1377 причастных к незаконному обороту запрещенных препаратов. В суды направлены уголовные дела в отношении 712 граждан. Ликвидировано 4 подпольных нарколабаратории и 6 притонов.

Из незаконного оборота конфисковано 1747 единиц боеприпасов, 16 кг взрывчатых веществ и 27 единиц оружия. В текущем году из исправительных колоний области освободилось 3729 осужденных, каждый шестой из которых (557) остался на территории субъекта. Выявлено 37 (+146,7%) фактов вовлечения подростков в преступную деятельность (статья 150 УК РФ), к ответственности привлечено 10 взрослых. 170 молодых людей помещались в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей Екатеринбурга и Нижнего Тагила. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа (СУВУЗТ) помещалось 11 подростков.

За 6 месяцев ОВД пресечено 110 тысяч 805 административных правонарушений. Наложено штрафов на сумму 33 миллиона 190 тысяч рублей. За нарушение тишины и покоя граждан привлечено 2 081 человек. По линии иммиграционного контроля и трудовой миграции пресечено 4336 административных правонарушений. Выдворено и депортировано 1828 иностранных граждан. 2050 нарушителям установлен запрет на въезд в нашу страну.

Приоритетным направлением работы полиции остается повышение доступности и качества государственных услуг. В минувшем году за их получением подано 1 300 084 заявлений. Уровень удовлетворенности граждан региона качеством предоставления государственных услуг составил 99,6%.

Принятыми мерами, удалось добиться снижения количества дорожно-транспортных происшествий на 2,6% (1227) и раненых в результате ДТП людей на 4,1% (1534). При этом зафиксирован рост числа погибших на 19,5% (135). В сфере безопасности дорожного движения пресечено 3 118 485 нарушений. Дальнейшее развитие получила система автоматической фиксации нарушений ПДД, с ее помощью выявлено 2 848 120 нарушений.

"Подводя общий итог работы органов внутренних дел Свердловской области за первое полугодие, на коллегии отметили, что, несмотря на имеющиеся проблемные вопросы, поставленные задачи в целом выполнены. Начальник Главка генерал Мешков обозначил приоритетные направления в оперативно-служебной деятельности на второе полугодие, а подразделениям, имеющим недостатки в работе, установил конкретные сроки по их устранению", - резюмировал Валерий Горелых.