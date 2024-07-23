В свердловской полиции отчитались о борьбе с преступностью в 2024 году

23 Июля 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино Тюменской области 80 лет
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

На Урале показали трофейную технику НАТО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Свердловская область
Фото: В.Н. Горелых

В свердловской полиции отчитались о борьбе с преступностью в 2024 году

В свердловском Главке МВД подвели итоги борьбы с преступностью в первом полугодии 2024 года. Об этом Накануне.RU сообщил пресс-секретарь полицейского ведомства Валерий Горелых.

По его данным, в начале двухдневной коллегии первые лица отделов полиции продемонстрировали собственные навыки умения владеть табельным оружием и нормативной базой в сфере правоохранительной деятельности. Затем в рамках совещания состоялся откровенный разговор о состоянии дел по защите интересов граждан от криминальных посягательств. В качестве почетных гостей на мероприятие пришли губернатор Евгений Куйвашев, глава УрЮИ Павел Капустюк и руководитель транспортной полиции Александр Востриков. Коллегия проходила под председательством начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенанта Александра Мешкова.

Собрание началось с торжественной церемонии награждения наиболее отличившихся в борьбе с преступностью и профилактике правонарушений сотрудников. Находившимся в зале был продемонстрирован фильм пресс-службы полицейского Главка под названием "Найдены. Живы" об успешной июньской широкомасштабной операции по поиску двух заблудившихся в лесу около Байкалово детей. Все, кто оказывал тогда содействие органам внутренних дел, были поименно названы. Под аплодисменты им вручили благодарственные письма губернатора и почетные грамоты начальника ГУ МВД области.

В числе награжденных оказались глава Слободо-Туринского муниципального района Валерий Бедулев, представители добровольческих спасательных отрядов "Прорыв", "ЛизаАлерт" и "Град 74" Наталия и Николай Волковы, Евгений Зиганшин, Сергей Клецин, Мария Кондратенко, Наталья Янсон, Анна Князева, Сергей Никитин, а также волонтеры ЧОП регионального предприятия "РМК- безопасность" Данис Закирьянов, Виктор Крылов, Евгений Садритдинов, Владимир Сусол, Игорь Греков и Вадим Хасанов.

Коллегия ГУ МВД по Свердловской области по итогам работы гарнизона за 6 месяцев 2024 года(2024)|Фото: В.Н. Горелых

Затем с подробным докладом о состоянии дел в сфере правопорядка выступил начальник штаба полковник Станислав Каргаев. Он отметил, что в отчетном периоде гарнизоном принимался комплекс мер, направленных на повышение эффективности противодействия современным угрозам. Залогом успешной реализации поставленных задач стало тесное взаимодействие с коллегами из ФСБ, СКР, прокуратуры, Росгвардии и другими силовыми ведомствами, органами исполнительной, законодательной власти и местного самоуправления. Это позволило не допустить обострения оперативной обстановки на вверенной территории.

В минувшем полугодии обеспечен правопорядок при проведении около 6 тысяч мероприятий общественно-политической, культурно-массовой и спортивной направленности, в которых приняло участие более 1 млн 900 тысяч человек. За этот период поставлено на учет 24 тысячи 241 преступление, что на 3,4% меньше прошлогоднего показателя.

По общей регистрации противоправных деяний регион занимает 11-ю строчку после Москвы, Краснодарского края, Московской области, Санкт-Петербурга, республики Татарстан, Челябинской, Ростовской и Самарской областей, республики Башкортостан и Красноярского края. Уровень преступности в области (на 100 тысяч жителей) остается одним из самых низких среди крупных субъектов РФ.

С начала года сократилось количество изнасилований (57; -21,9%), грабежей (247; -20,8%), краж (6310; -20,5%), в том числе квартирных (135; -32,5%) и транспортных средств (64; -48,0%). Снижено на 28,5% (5466) уличных преступлений и на 37,2% (2456) – в общественных местах. Расследовано более 13 тысяч преступных деяний. Раскрываемость грабежей составляет 95,0%, краж 55,2%, в том числе из квартир 88,5%, с банковских счетов 69,2% и транспорта 53,1%, убийств и изнасилований – 100%, фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом – 98,4%. За совершение преступлений установлено 10 тысяч 483 подозреваемых, 1807 из них женщины, безработные – 78.

Коллегия ГУ МВД по Свердловской области по итогам работы гарнизона за 6 месяцев 2024 года(2024)|Фото: В.Н. Горелых

Раскрыто 671 преступление прошлых лет, в том числе 18 убийств, 11 фактов тяжкого вреда здоровью, 4 изнасилования, 7 разбоев, 15 грабежей и 327 краж. Найдены 425 обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений, скрывавшихся от следствия и суда. Установлен 91 без вести пропавший. Идентифицирована личность 10 неопознанных тел. Пресечена деятельность 204 лидеров и активных участников организованных групп и преступных сообществ, в том числе 12 входящих в составы этнических группировок.

В 2024 году практически каждое третье зарегистрированное преступление совершено в сфере IT-технологий (+13,8%; 8061). Каждый пятый пострадавший – пенсионер (934; -15,5%; всего 4459 потерпевших). Доверчивые жители региона перевели преступникам 1,7 млрд рублей.

К уголовной ответственности привлечено 279 лиц за совершение преступлений экономической и коррупционной направленности категории тяжкие и особо тяжкие (+18,7%). Задокументировано 32 факта легализации доходов, полученных преступным путем (+33,3%). Приняты меры по возмещению ущерба пострадавшим на сумму свыше 1 миллиарда 600 миллионов рублей.

Активизирована работа по борьбе с "черными лесорубами". Сыщиками выявлено 56 фактов незаконной рубки леса. Изъято более 124 килограммов наркотических веществ. К уголовной ответственности привлечено 1377 причастных к незаконному обороту запрещенных препаратов. В суды направлены уголовные дела в отношении 712 граждан. Ликвидировано 4 подпольных нарколабаратории и 6 притонов.

Из незаконного оборота конфисковано 1747 единиц боеприпасов, 16 кг взрывчатых веществ и 27 единиц оружия. В текущем году из исправительных колоний области освободилось 3729 осужденных, каждый шестой из которых (557) остался на территории субъекта. Выявлено 37 (+146,7%) фактов вовлечения подростков в преступную деятельность (статья 150 УК РФ), к ответственности привлечено 10 взрослых. 170 молодых людей помещались в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей Екатеринбурга и Нижнего Тагила. В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа (СУВУЗТ) помещалось 11 подростков.

За 6 месяцев ОВД пресечено 110 тысяч 805 административных правонарушений. Наложено штрафов на сумму 33 миллиона 190 тысяч рублей. За нарушение тишины и покоя граждан привлечено 2 081 человек. По линии иммиграционного контроля и трудовой миграции пресечено 4336 административных правонарушений. Выдворено и депортировано 1828 иностранных граждан. 2050 нарушителям установлен запрет на въезд в нашу страну.

Коллегия ГУ МВД по Свердловской области по итогам работы гарнизона за 6 месяцев 2024 года(2024)|Фото: В.Н. Горелых

Приоритетным направлением работы полиции остается повышение доступности и качества государственных услуг. В минувшем году за их получением подано 1 300 084 заявлений. Уровень удовлетворенности граждан региона качеством предоставления государственных услуг составил 99,6%.

Принятыми мерами, удалось добиться снижения количества дорожно-транспортных происшествий на 2,6% (1227) и раненых в результате ДТП людей на 4,1% (1534). При этом зафиксирован рост числа погибших на 19,5% (135). В сфере безопасности дорожного движения пресечено 3 118 485 нарушений. Дальнейшее развитие получила система автоматической фиксации нарушений ПДД, с ее помощью выявлено 2 848 120 нарушений.

"Подводя общий итог работы органов внутренних дел Свердловской области за первое полугодие, на коллегии отметили, что, несмотря на имеющиеся проблемные вопросы, поставленные задачи в целом выполнены. Начальник Главка генерал Мешков обозначил приоритетные направления в оперативно-служебной деятельности на второе полугодие, а подразделениям, имеющим недостатки в работе, установил конкретные сроки по их устранению", - резюмировал Валерий Горелых.

Теги: полиция, преступность, раскрываемость, коллегия, МВД


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети