"Конфликт исчерпан". Авиалесоохрана выдала бастующим пожарным всю требуемую экипировку

Забастовка сотрудников Авиалесоохраны Свердловской области дала свои плоды - руководство выдало всю необходимую экипировку, которую пожарным приходилось оплачивать из собственного кармана. Об этом в своих социальных сетях сообщает депутат Госдумы Андрей Альшевских.

"Руководство предприятия проявило благоразумие и выдало спасателям все необходимое. От спецодежды до снаряжения. Конфликт исчерпан", - заявил депутат.

Он также опубликовал ответ от региональной прокуратуры, подтверждающий его слова. Согласно документу, речь идет о сотрудниках Алапаевского и Сосенского авиаотделений, а также Березовского, Нижнетагильского, Синячихинского, Карпинского, Ржевского, Нижнесергинского и Тавдинского участков авиабазы.

"В отношении виновного должностного лица учреждения возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 5.27.1 "нарушение требований в области охраны труда) КоАП РФ. Помимо этого 18 апреля текущего года министру природных ресурсов и экологии региона было внесено представление по приведенным выше фактам, прокурором области о состоянии законности 18.04.2024 г. проинформирован губернатор Свердловской области... Представления, информация прокуратуры рассмотрены и удовлетворены. Постановление по делу об административном правонарушении в настоящее время находится на рассмотрении", - сообщается в ответе ведомства.

Там сказано, что Авиабаза уже закупила работникам:

газодымозащитные респираторы;

головные уборы;

защитные каски;

очки;

перчатки;

мыло;

сигнальные жилеты;

противоэнцефалитные костюмы;

утепленные костюмы;

сапоги;

пайки

другую спецодежду.

Кроме того, организована выдача топорного имущества, в числе которого: спальные мешки, коврики, генераторы, посуда, лодки, грузовые контейнеры, бензиновые генераторы, тенты и другое. Сейчас закупаются защитные гидрофобные и регенерирующие крема, а также очищающие пасты.

"По ранее внесенным в 2024 году территориальными прокурорами в адрес директора авиабазы 10 представлениям закуплено 64 единицы техники и средства тушения лесных пожаров, также 461 средство защиты", - добавляют в прокуратуре.

Сейчас участки авиабазы укомплектованы наземными пожарными в полном объеме. Несмотря на отсутствие до недавнего времени необходимой экипировки, сотрудники Авиалесоохраны не прекращали тушить природные пожары. Дальнейшая работа по обеспечению пожарной безопасности и защите прав работников Авиабазы находится на контроле органов прокуратуры области.

Напомним, что еще в апреле сотрудники Алапаевского подразделения пожаловались губернатору на собственное руководство. Спасатели заявили, что не собираются выходить на смены, пока им не поднимут зарплату и не предоставят качественные средства индивидуальной защиты. По их словам, в прошлом году пожарным выдали спецодежду ненадлежащего качества, которая не продержалась и сезона, из-за чего новую пришлось оплачивать из собственного кармана.

Затем в соцсетях появились обращения от еще двух подразделений Авиалесоохраны - из сгоревшей в прошлом году Сосьвы и Ивделя.