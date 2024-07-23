Расчет "Искандера-М" уничтожил около 50 западных инструкторов и наемников ВСУ

Расчет "Искандера-М" нанес удар по пункту дислокации инструкторов и наемников из западных стран, сообщает Минобороны РФ.

"В результате удара уничтожены около 50 иностранных инструкторов", - говорится в сводке ведомства. Пункт временной дислокации находился в населенном пункте Деркачи в Харьковской области.

22 июля сообщалось, что вооруженные силы России с помощью "Искандера-М" уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS в Новопетровке Николаевской области.