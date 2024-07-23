В Госдуме предложили платить по 100 тысяч рублей за донос о проживании нелегальных мигрантов

В Госдуме предложили платить по 100 тыс. руб. гражданам, которые донесут о незаконном проживании мигрантов в квартирах. Такое предложение на имя министра внутренних дел Владимира Колокольцева направил депутат от ЛДПР Сергей Каргинов.

"Эта инициатива поможет нам выявить и нейтрализовать нелегальные миграционные сети, которые опасны для общества. Люди будут более активно сообщать о нелегалах, понимая, что их информация может принести реальную пользу, а они получат вознаграждение", - считает парламентарий.