Госдуме предлагают запретить пропаганду разводов и одиночества

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец в продолжение разговоров об объявлении чайлд фри экстремистами предложила Госдуме запретить пропаганду разводов и семейного одиночества.

По мнению омбудсмена, в обществе растет тенденция, угрожающая традиционным семейным ценностям, и это негативно сказывается на детях, формирующих свое восприятие семьи в раннем возрасте.

Она также обратила внимание на снижение числа новорожденных на 2,1% и увеличение количества разводов, которые на 3,5% превышают количество браков, и подчеркнула, что обсуждение этой инициативы может стать важным шагом к улучшению социальной ситуации в стране.

Ранее Волынец предлагала выгнать из шоу "Дети. Голос" наставников с татуировками, а также призывала не продавать алкоголь покупателям с детьми.