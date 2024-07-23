Кабмин ФРГ: Раскрытию дела о взрывах на "Северных потоках" мешает отсутствие подозреваемых

Генпрокуратура ФРГ изучает все версии организации взрывов на "Северных потоках", однако на сегодняшний день нет неоспоримых доказательств. Это следует из ответа немецкого правительства на запрос крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), пишут "Известия".

В документе говорится, что раскрытию дела о подрыве российских газопроводов "Северный поток" мешает отсутствие вероятных подозреваемых и неопровержимых доказательств вины. Отмечается, что немецкие следователи испытывают затруднения в их поисках.

Диверсия на газопроводах была совершена 26 сентября 2022 года. В результате газ полностью перестал поступать по "Северному потоку" в Европу. Российские власти считают, что газопроводы можно починить, но без гарантий безопасности не станут этого делать. Президент РФ Владимир Путин обвинил в диверсии "англо-саксов". Источники, знакомые с ходом расследования взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2", подтвердили, что следы ведут на Украину. Также сообщалось, что следствие все еще связывает взрывы на газопроводах с яхтой "Андромеда", на которой находилась группа из шести человек. Они были на Украине до и после взрывов в Балтийском море. На это указывают технические данные, которые смогли изучить следователи.