В Перми несколько участков лесничеств могут отдать под кладбища

Речь идет о Верхне-Курьинском (кварталы 25, 26) и Ново-Лядовском (кварталы 34, 36) лесничествах. Начальная цена контракта – 3,166 млн руб. Заявки принимают с 22 июля по 13 августа.

"Проведение предпроектных работ (инженерных изысканий) для определения возможности создания новых мест погребения", - говорится в карточке.

В Перми МКУ "Пермблагоустройство" объявило аукцион, в результате которого в городе появятся новые участки кладбищ. Соответствующая карточка появилась на портале Госзакупок.



