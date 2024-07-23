"Как Москва нас хорошо заселила!" Известной пловчихе не понравилась гостиница в Екатеринбурге

Известная российская пловчиха Юлия Ефимова, прибывшая в Екатеринбург для участия в финале Кубка России по плаванию, осталась крайне недовольна условиями проживания в местной гостинице.

В своих соцсетях многократная чемпионка мира и Европы опубликовала короткое видео. В ролике она запечатлела номер, куда ее поселили вместе с другой девушкой.

"Как Москва нас хорошо заселила! Сейчас хотя бы кровати раздвинули, видишь, сколько места много! Ну и туалет один на две спальни. Спасибо! В моем пенсионерском-то возрасте", - со смехом говорит за кадром Юлия.

Финал Кубка России по плаванию пройдет во Дворце водных видов спорта в Екатеринбурге с 23 по 28 июля. Сообщалось, что в соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены России, которые разыграют между собой 42 комплекта наград. Призовой фонд турнира составит 10 миллионов рублей.