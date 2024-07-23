В Каменске-Уральском возбудили уголовное дело на мать, душившую ребенка назло сожителю

В отношении 22-летней жительницы Каменска-Уральского возбудили два уголовных дела, после того как та на камеру решила придушить своего ребенка. Сделала это женщина якобы чтобы насолить возлюбленному, ушедшему накануне. На иждивении у нерадивой матери двое детей 2020 и 2023 годов рождения.

Ранее в сети появилось видео, как женщина демонстративно на камеру душит одной рукой маленького ребенка. Малыш хватается ручками то за мамину руку, то за уши, показывая, что ему трудно дышать. Как рассказал Накануне.RU начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, инцидент произошел еще летом 2023 года, сразу после конфликта женщины со своим сожителем. Последний ушел из дома, а позже получил страшное видео. По одной из возможных отрабатываемых полицией версий, на такой шаг мать несовершеннолетних могла пойти, чтобы позлить и повлиять на своего возлюбленного.

"В феврале 2024 года в ходе мониторинга сети Интернет представителями территориального ОВД была выявлена видеозапись, на которой запечатлен факт насилия над ребенком. Вопиющий эпизод в установленном порядке сыщики зарегистрировали и провели проверочные мероприятия. Личность подозреваемой гражданки сотрудники полиции установили оперативно. Ее доставили в дежурную часть и опросили. Это неработающая, ранее несудимая местная жительница, 2002 года рождения, на иждивении которой находятся двое детей 2020 и 2023 годов рождения", - рассказал полковник Горелых.

По его словам, после инцидента было возбуждено сразу два уголовных дела: по 156 УК РФ "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" и 119 УК РФ "Угроза убийством". В настоящее время женщина в статусе обвиняемой находится под подпиской о невыезде. Органами опеки было решено до приговора судебной инстанции назначить официальным опекуном детей их родную бабушку. Материалы дела уже находятся в суде на рассмотрении по существу.