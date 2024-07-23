Первый тур викторины "Тюменская область, я люблю тебя!" стартует 8 августа

Первый тур викторины "Тюменская область, я люблю тебя!" стартует 8 августа в Тюмени. К участию приглашают всех желающих старше 14 лет.

Ответить на вопросы викторины можно в инфопарке на Цветном бульваре: с 8 по 14 августа с 16 до 20 часов; 15 августа с 10 до 16 часов. 10 и 11 августа с 10 до 21 часа викторина пройдет в ТРЦ "Кристалл", "Вояж", "Гудвин", "Сити Молл".

Для участия необходимо зарегистрироваться у промоутеров по номеру телефона и ответить на вопрос по истории региона.

Тот, кто даст правильный ответ, получит подарок и право участвовать во втором туре. Он пройдет 15 августа в прямом эфире телеканала "Тюменское время".