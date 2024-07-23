ФАС возбудила дело на телеканал "ТВ Центр"

Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении телеканала "ТВ Центр".

"ФАС России провела анализ записи эфира телеканала "ТВ Центр" и установила, что громкость рекламы существенно превышала средний уровень громкости телепередач, которые она прерывала", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Закон же о рекламе запрещает рекламу, звук которой превышает средний уровень громкости в телепередачах. Если вина телеканала будет установлена, то "ТВ Центру" грозит штраф.