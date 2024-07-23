23 Июля 2024
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Образование Астраханская область
Фото: пресс-служба Астраханского ГМУ.

Туркменские студенты-медики прошли учебную практику в Астрахани

Четверокурсники лечебного факультета Государственного медицинского университета Туркменистана имени Мырата Гаррыева в течение двух недель проходили производственную практику по общей медицине в клинике Астраханского государственного медицинского университета на базе «Медико-санитарной части».

Обучение организовано в рамках Соглашения о сотрудничестве между Астраханским ГМУ и ГМУ Туркменистана имени Мырата Гаррыева, подписанного в Ашхабаде в 2019 году, сообщили в министерстве внешних связей региона.

Во время практики иностранные студенты познакомились с работой отделений терапии, кардиологии, медицинской реабилитации, приемного отделения клиники, а также специалистов офтальмологического центра. Для них провели экскурсию в аккредитационно-симуляционном центре медуниверситета. Руководитель учреждения Руслан Фалчари продемонстрировал новейшие образцы оборудования, которое используется при интерактивном обучении. Туркменские студенты самостоятельно выполнили некоторые действия на специальных устройствах.

В рамках практики будущие медики также посетили Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии. Активисты молодёжного движения Астраханского ГМУ «СтудНаст» провели для сверстников из Ашхабада экскурсию по достопримечательностям города.

Итоги практики подвели на встрече с ректором Астраханского ГМУ Ольгой Башкиной, которая похвалила ребят за пытливость и любознательность в постижении будущей профессии, пожелала им успехов в учёбе и выразила надежду на дальнейшую совместную плодотворную работу.

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве астраханский вуз совместно с Государственным медуниверситетом Туркменистана имени Мырата Гаррыева проводит интернет-олимпиады, лекции, круглые столы. Учёные двух вузов заняты совместными исследованиями в рамках стандартизации лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов, изучением физико-химических, спектральных и фармакологических свойств биологически активных веществ растительного происхождения. Также они проводят экспериментальные работы по определению фармакологической активности отдельных видов лекарственных растений.

(2024)|Фото: пресс-служба Астраханского ГМУ

На сегодня в Астраханском ГМУ обучается более 200 граждан Туркменистана по направлениям высшего, среднего профессионального и последипломного образования. Диплом астраханского вуза признается на территорииТуркменистана.

(2024)|Фото: пресс-служба Астраханского ГМУ.

«Губернатор Игорь Бабушкин уделяет особое внимание развитию сотрудничества с Туркменистаном. За последние годы реализовано немало значимых проектов, в том числе в гуманитарной сфере, — прокомментировал министр внешних связей Астраханской области Владимир Головков. — На сегодняшний день в Астраханской области высшее образование получают более 1700 граждан Туркменистана — это каждый третий иностранный студент. Астраханские образовательные организации заинтересованы в дальнейшей подготовке высококвалифицированных кадров. В числе наиболее востребованных направлений — подготовка медицинских специалистов. Астраханский ГМУ определил несколько направлений сотрудничества с профильными вузами Туркменистана. Уверен, что все они будут успешно реализованы».

Теги: игорь бабушкин, студенты из туркменистана, медицинская практика


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