Задержаны двое жителей Мариуполя, планировавших поджог мечети в Белгороде

В Мариуполе задержали двух граждан РФ, которые планировали поджечь мечеть в Белгороде, сообщила ФСБ.

По данным спецслужбы, в июне радикалы через мессенджер были завербованы сотрудником украинских спецслужб.

Задержанные дали признательные показания. Возбуждено уголовное дело по статье об организации теракта, передает РИА Новости.

В ФСБ отметили, что, таким образом, пресечена очередная попытка Киева "по разжиганию межконфессиональной вражды" на территории России.

Ранее на автовокзале в Ессентуках был предотвращен теракт, задержан уроженец одной из стран Центральной Азии. По данным ФСБ, задержанный являлся членом международной террористической организации.