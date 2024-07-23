Антисанитария и кишечная палочка. В Екатеринбурге на месяц закрыли доставку роллов "Красный дракон"

Судебные приставы на месяц приостановили деятельность службы доставки еды "Красный дракон" в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Свердловской области.

"В Чкаловское районное отделение судебных приставов Екатеринбурга поступил исполнительный документ о приостановлении деятельности службы доставки еды "Красный дракон", расположенной на улице Николая Островского, на 30 суток", - говорится в сообщении.

Во время проверки Роспотребнадзор выявил следующие нарушения:

на стенах цеха в зоне мойки кухонного инвентаря имеются дефекты покрытия, что препятствует проведению мойки и дезинфекции;

уборочный инвентарь в ненадлежащем состоянии (швабра с тряпкой находились в ведре с грязной водой);

холодильные и морозильные камеры с продукцией не оснащены контрольными термометрами, контроль оборудованием не производится;

нарушено хранение пищевой продукции: нори водоросли морские и сухари панировочные, без соответствующей маркировки хранятся томаты, перец, лосось, филе куриной грудки;

проводимые смывы со столов и ножей выявили наличие бактерий и несоответствие требованиям;

повара при приготовлении пищевой продукции, непосредственно употребляемой в пищу без какой-либо термической обработки, не используют одноразовые перчатки.

Как показали лабораторные исследования, ролл "Филадельфия 3/4" не соответствует требованиям, а в роллах "Витаминка" и "Креветка в кляре" найдены бактерии группы кишечной палочки.