Рогозин раскритиковал запрет для участников СВО на использование смартфонов

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, сенатор от Запорожья Дмитрий Рогозин раскритиковал законопроект о дисциплинарных арестах участников СВО. В нем предлагается отправлять военных под стражу в случае использования смартфонов, "в которых могут храниться или которые позволяют с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" распространять или предоставлять аудио-, фото-, видеоматериалы и данные геолокации".

Поправка вызвала широкое обсуждение в военных кругах. Негодование выражает и Рогозин. "В том виде, как это подано текстом, это работать не будет и принимать это без доработки/переработки нельзя", - считает сенатор.

"В силу известных прошлых провалов Минобороны России в части обеспечения армии надежной связью Интернет и Телеграм стали важнейшим инструментом коммуникации между подразделениями на фронте, средством радиоэлектронной разведки, единственным источником информации по техническому обеспечению противника. Через мессенджеры идёт обмен информацией там, где не работает штатная связь. Горизонтальные связи - все в интернете. Это правда", - пишет Рогозин в своем Telegram-канале.

Он отмечает, что опытные бойцы знают, как безопасно использовать смартфон с интернетом, что в сообщениях писать нельзя и т.д.

"Мы не собираемся отказываться от Интернета и Телеги, несмотря на то, что знаем все их уязвимости. <…> Прежде чем что-то запрещать, надо что-то другое создать. Правило жизни такое есть. Иначе кроме нанесения армии колоссального вреда из этого ничего не получится. Впрочем, как всегда в России жёсткость законодательства компенсировалась отсутствием требования его исполнения", - добавляет сенатор.

Авторами поправки выступили депутаты-отставные генералы Андрей Картаполов и Андрей Красов.